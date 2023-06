Körperverletzung in Köln 36-Jähriger mit Glasflasche auf Ebertplatz angegriffen

Zeugenangaben zufolge trat der 21-Jährige zudem mehrfach gegen den Kopf des auf dem Boden liegenden Verletzten und flüchtete anschließend in Richtung Domstraße. Den Angreifer stellten die Beamten kurze Zeit später im Thürmchenswall und ordneten auf der Wache die Entnahme eine Blutprobe an. Rettungskräfte brachten den 36-Jährigen mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik, die er noch in der Nacht wieder verlassen hat. Mitarbeiter der Leitstelle sicherten Aufnahmen der Auseinandersetzung aus der polizeilichen Videobeobachtung.