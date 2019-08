Viele Alkoholfahrten in Köln : E-Scooter-Fahrer bricht sich bei Sturz den Kiefer

Viele Alkoholfahrten in Köln

Köln Die Kölner Polizei rückte am Wochenende zu zahlreichen Einsätzen wegen E-Scootern aus. Viele Menschen waren darauf betrunken unterwegs. Außerdem gab es mehrere Unfälle.

Am vergangenen Wochenende haben sich in Köln vier E-Scooter-Fahrer bei Stürzen zum Teil schwere Verletzungen zugezogen. Am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr verlor ein 24-Jähriger im Stadtteil Mülheim auf dem Gehweg die Kontrolle über den E-Scooter. Beim Aufprall auf den Asphalt brach er sich den Kiefer. Ein 29-jähriger Tourist stürzte mit rund 1,4 Promille.