Feuerwehreinsatz in Köln Brand in Mehrfamilienhaus - vier Menschen im Krankenhaus

Alarmiert worden sei die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag wegen eines Brandes in einer Wohnung im Erdgeschoss, teilte die Feuerwehr Köln am Sonntagmorgen mit. Wegen Rauchs im Treppenhaus des vierstöckigen Wohnhauses seien Bewohnerinnen und Bewohner in ihren Wohnungen eingeschlossen gewesen.