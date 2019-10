Polizei prüft „Ernsthaftigkeit“ : Bombendrohung gegen Kölner Rathaus

Köln Nach Polizeiangaben gibt es eine Bombendrohung gegen das Kölner Rathaus. Die Beamten prüfen derzeit die „Ernsthaftigkeit der Drohung“.

Zuvor hatte der „Express“ berichtet. Demnach habe ein Unbekannter am Dienstagmorgen eine Bombendrohung an das historische Rathaus in Köln gerichtet. Laut dem im Medienbericht zitierten Drohschreiben werde um 9.45 Uhr ein „dunkler Sportrucksack“ in der Nähe des Haupteingangs durch einen chemischen Zeitzünder explodieren. Demnach ist der Rucksack mit dem Plastiksprengstoff Acetonperoxid gefüllt. Laut „Express“ ist die Drohung von der „Cyber Reichswehr“ unterzeichnet. Diese Details bestätigte die Stadt Köln auf Anfrage unserer Redaktion nicht.