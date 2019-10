Ähnliche Fälle in Süddeutschland : Staatsschutz bewertet Bombendrohung gegen Kölner Rathaus als „nicht ernsthaft“

Köln Am Dienstag hat es eine Bombendrohung gegen das Kölner Rathaus gegeben. Der Staatsschutz stuft das Schreiben als „nicht ernsthaft“ ein. Der Betrieb lief wie gewohnt weiter.

Am Dienstagmorgen hat eine Bombendrohung in Köln für Aufruhr gesorgt. Der „Express“ hatte ein Schreiben veröffentlicht, in dem ein Unbekannter eine Bombendrohung an das historische Rathaus gerichtet hatte.