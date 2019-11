Prozess in Köln : Bande soll mit Drogen in Pferdetransporter Millionen verdient haben

Köln Ein umgebauter Pferdetransporter, viele Kilogramm Kokain und Unsummen an Geld: Eine Gruppe rund um einen Kölner Gastwirt soll mit Drogenhandel Millionen verdient haben. Vor dem Landgericht hat nun der Prozess begonnen.

Die Schmuggelfahrten sollen nach einem eingespielten System abgewickelt worden sein. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ging der Transporter über Hoek van Holland in den Niederlanden via Fähre in den britischen Hafen Harwich. Von dort habe der Weg zu einem Pferdesportzentrum im ostenglischen Ipswich geführt, an dem die von einem Reiterhof im Bergischen Much stammenden Pferde abgesetzt worden seien. Anschließend sei der Transporter an einen unbekannten Ort weitergefahren, an dem das Rauschgift schließlich entladen wurde.