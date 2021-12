Unfall in Köln : Auto rast in Haltestelle und verletzt jungen Mann schwer

Köln Der 26 Jahre alte Autofahrer ist mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und in Köln in eine Straßenbahnhaltestelle gerast.

Ein Autofahrer ist in der Kölner Innenstadt mit seinem Wagen in eine Straßenbahnhaltestelle gerast und hat einen dort Wartenden erfasst. Der 26 Jahre alte Passant erlitt schwere Verletzungen, wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen sagte. Der ebenfalls 26 Jahre alte Fahrer des Autos sei nach Zeugenberichten in der vorangegangenen Nacht mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren. Zudem habe er unter Drogeneinfluss gestanden, wie sich später gezeigt habe.