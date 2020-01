Großeinsatz in Köln-Mülheim : Amokalarm an Schule - Polizei führt Schüler und Lehrer aus Gebäude

Köln In Köln-Mülheim gibt es am Freitagmorgen möglicherweise eine Bedrohungslage in einer Schule. Dort habe es einen Amokalarm gegeben. Die Polizei ist derzeit im Großeinsatz.

Gegen 10 Uhr meldete die Kölner Polizei, dass es im Stadtteil Mülheim einen Hinweis auf eine Bedrohungssituation in einer Schule an der Ferdinandstraße gebe. Dort habe es einen sogenannten Amokalarm gegeben. „Laut den Schilderungen mussten wir davon ausgehen, dass eine konkrete Gefahrensituation für die Schüler bestehen könnte“, sagt ein Sprecher am Einsatzort. „Wir haben sofort starke Kräfte und Spezialeinheiten zusammengezogen - die sind jetzt in der Schule.“ Das Gebäude werde nun durchsucht.

#PolizeiNRW #Köln #Leverkusen Bislang kein Hinweis auf eine tatsächliche Bedrohung in #Köln Mülheim. Die Kinder werden gesammelt und betreut. Bitte meiden Sie den Bereich #Ferdinandstraße, um die polizeilichen Arbeiten nicht zu behindern. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 24. Januar 2020

Nachdem sich Schüler und Lehrer zunächst im Gebäude eingeschlossen hatten, werden sie nun nach und nach aus dem Gebäude gebracht. Nach derzeitigem Stand gibt es keine Hinweise darauf, dass jemand verletzt worden ist. Der Einsatz ist nach Aussage des Sprechers aber erst dann beendet, wenn alle Räume durchsucht wurden. Zur Frage, was genau Hintergrund der Alarmierung war, will sich die Polizei noch nicht äußern.

Rund eine Viertelstunde später twitterte die Polizei, dass es bislang keinen Hinweis auf eine tatsächliche Bedrohung gebe. „Die Kinder werden gesammelt und betreut“, hieß es weiter. Eltern werden gebeten, sich an der Sammelstelle für Kinder am Kongresscenter Eingang Nord in der Nähe des Messekreisels in Köln-Deutz einzufinden. Dorthin werden auch die Schüler in kleinen Gruppen geführt und ihren Eltern übergeben. Rettungskräfte versorgten einzelne Kinder mit Kreislaufproblemen.

Die Beamten appellierten zudem: „Bitte meiden Sie den Bereich Ferdinandstraße, um die polizeilichen Arbeiten nicht zu behindern.“

Weitere Informationen folgen in Kürze.

