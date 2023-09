Mordkommission eingerichtet 19-Jähriger in Köln in Einfahrt verblutet – Verdächtiger festgenommen

Das Opfer war den Angaben zufolge am Samstagmorgen gegen 06.45 Uhr von einem Jogger mit blutenden Verletzungen am Oberkörper in einer Hauseinfahrt in der Römerstraße im Stadtteil Rodenkirchen gefunden worden. Trotz Reanimationsmaßnahmen sei der Kölner noch vor Ort gestorben.