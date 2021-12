Wasserstraße für Schiffe gesperrt : Auto fährt in Kölner Rhein und versinkt

Köln Weil ein Auto in den Rhein fuhr, ist die Wasserstraße für Schiffe erst einmal gesperrt. Der Fahrer konnte sich selbst aus seinem Wagen befreien. Das Auto versank im Wasser.

Nach dem Sturz eines Autos in den Rhein ist der Schiffsverkehr bei Köln am Mittwochabend eingestellt worden. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr war ein Pkw über eine Rampe in das Wasser gefahren und kurze Zeit später versunken. Der Fahrer habe sich selbst aus dem Auto befreien können und war von der Polizei mit einer Rettungsleine aus dem Wasser gezogen worden. Er kam in eine Klinik. Die Hintergründe des Vorfalls seien unklar.