Großeinsatz der Feuerwehr : Lagerhalle in Köln brennt komplett nieder

Lagerhalle in Köln brennt komplett nieder

Köln Mehrere Teile einer großen Lagerhalle in Köln sind am Freitagmorgen bereits komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr war mit etwa 100 Leuten im Einsatz.

Eine knapp 4000 Quadratmeter große Lagerhalle in Köln ist am frühen Freitagmorgen vollständig niedergebrannt. Etwa 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz und brachten den Brand im Stadtteil Porz unter Kontrolle, wie ein Sprecher mitteilte. Ein Feuerwehrmann habe während der Löscharbeiten einen Kreislaufkollaps erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Feuerwehrfrau musste wegen einer Verletzung ambulant versorgt werden.