Sonderkommission ermittelt : Darsteller aus Sat.1-Serie offenbar in rechtsextreme Polizeichats verwickelt

Darsteller aus Sat.1-Serie offenbar in rechtsextreme Polizeichats verwickelt

Köln Seit September ermittelt eine Sonderkommission in dem Skandal um rechtsextreme Whatsapp-Gruppen bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Inzwischen laufen Strafverfahren gegen 24 Beamte.

Wie mehrere Medien berichten, sollen zwei Teilnehmer der radikalen Whatsapp-Chats zum Darsteller-Team der Sat.1 Reality-Soap „Ruhrpottwache“ gehören. Nach Recherchen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ und des „Focus“ sollen beide unter Aliasnamen in der Serie mitgewirkt haben. Eine Sprecherin des Senders betonte demnach, dass die Polizisten zur Zeit nicht mehr aktiv seien.

Bei einem Ex-Darsteller soll es sich um einen Polizeikommissar handeln, der in drei WhatsApp-Runden hetzerische Dateien verbreitet haben soll. Durch ihn seien die Ermittler im September auf die Spur der rechtsextremen Chats bei der Polizei in Essen und Mülheim/Ruhr gekommen. Weil er einem Reporter Dienstgeheimnisse verraten haben soll, stellten die Strafverfolger sein Handy sicher. Über die Auswertung des WhatsApp-Accounts stieß die Kripo auf fünf Chat-Zirkel, in denen seit 2015 fremdenfeindliches Material sowie NS-Symbole kursierten.