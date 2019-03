Schiffsverkehr pausiert : Weltkriegsbombe wird in Köln am Rhein gesprengt

Köln Eine in Köln gefundene Weltkriegsbombe soll kontrolliert am Ufer des Rheins gesprengt werden. Die Fliegerbombe wurde am Mittwoch entdeckt.

Der Blindgänger werde im Laufe des Donnerstags von seinem Fundort im Stadtteil Porz mit einer Polizeieskorte abtransportiert, teilte die Stadt mit. Die Sprengung werde dann vor Einbruch der Dunkelheit erfolgen. Währenddessen werde der Schiffsverkehr auf dem Rhein angehalten, zudem soll der Luftraum 2500 Meter über dem Ort gesperrt werden.

Die Bombe war am Mittwoch gefunden worden. Die geplante Entschärfung am Fundort, für die zeitweise die A59 gesperrt wurde, stellte sich aber als nicht möglich heraus.

(mba/dpa)