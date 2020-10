Großeinsatz an der Uniklinik : Ordnungsamt gibt Freigabe für Bombenentschärfung in Köln

Eine Weltkriegsbombe sorgt in Köln am Mittwoch für einen Großeinsatz. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln In Köln steht am Mittwoch eine größere Evakuierung wegen einer Bombenentschärfung an. Der am Dienstag entdeckte Sprengsatz liegt in der Nähe mehrerer Kliniken und Uni-Einrichtungen. Die Evakuierung der umliegenden Gebäude ist inzwischen abgeschlossen.

In der Nähe der Universitätsklinik in Köln muss am Mittwoch eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Nach Angaben der Stadt muss dafür unter anderem die Frauenklinik mit Geburtsstation evakuiert werden. Besonders gefährdete Frühchen, die beatmet werden müssen, könnten allerdings auf ihrer Station bleiben oder in einem anderen Gebäudeteil weiter betreut werden. Dazu komme ein weiteres Krankenhaus.

Nach Angaben der Stadt waren gegen 12.45 Uhr die sogenannten Klingelrundgänge abgeschlossen. Kurz darauf hat auch das Ordnungsamt seine Freigabe gegeben. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung kann mit seiner Arbeit beginnen. Möglicherweise werden zwei Knallgeräusche zu hören sein.

Der Gefahrenbereich wurde mit einem Radius von mindestens 300 Metern festgelegt. Etwa 1100 Anwohner sind betroffen, zudem die Patienten in den Unikliniken sowie Mitarbeiter der Kliniken und Institute. In dem Krankenhaus sind rund 150 Patientinnen und Patienten in stationärer Behandlung.

Foto: dpa/Ralf Hirschberger Infos So funktioniert eine Bombenentschärfung

Wie die Universität mitteilte, können wegen der Entschärfung 32 Gebäude nicht öffnen. Darunter sind die Universitätsbibliothek, ein Hörsaalgebäude, eine Mensa, zwei Kitas und das Prüfungsamt.

Bei der Entschärfung soll der Stadt zufolge eine so genannte Raketenklemme zum Einsatz kommen, mit der der Aufschlagzünder von der Bombe gelöst wird. Bei der Entschärfung des Aufschlagzünders könne es zu einem Knallgeräusch kommen, heißt es von der Stadtverwaltung.

In Köln müssen häufig Weltkriegsbomben unschädlich gemacht werden. Allein 2019 gab es 26 Entschärfungen.

(th/dpa)