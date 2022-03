Bei Stauende aufgefahren : Drei verletzte Lastwagen-Fahrer nach Unfall auf A3

Köln Auf der A3 krachte es am Montagmorgen. Dabei wurden insgesamt drei Lastwagenfahrer verletzt. Ein 51-Jähriger soll mit seinem Lkw am Stauende aufgefahren sein.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein 51-Jähriger am Stauende mit seinem Sattelzug in den Lastwagen vor ihm gefahren sein. Er habe mit seinem Fahrzeug dann die beiden vorderen 40-Tonner ineinandergeschoben. Die A3 wurde laut Polizei am Morgen in Richtung Köln gesperrt. Der Verkehr werde ab Lohmar-Nord umgeleitet.