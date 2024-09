Weiterer Unfall in Bochum Motorradfahrer bremst auf A3 bei Köln plötzlich – 18-Jähriger fährt auf und stirbt

Seit Jahresbeginn seien bereits 57 Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen - so viele wie im gesamten Vorjahr 2023, hatte das Innenministerium am Mittwoch mitgeteilt. Die jüngsten Unfälle in Bochum und Köln dürften dabei noch nicht mitgezählt worden sein. Die Entwicklung sei alarmierend, hatte Innenminister Herbert Reul (CDU) gesagt. Noch bis Sonntag will die Polizei in NRW verstärkt Motorradfahrer kontrollieren.