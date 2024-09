A3 bei Köln Motorradfahrer bremst plötzlich – 18-Jähriger fährt auf und stirbt

Ein 18-Jähriger ist auf der Autobahn 3 bei Köln mit seinem Motorrad gestürzt und gestorben. Der junge Mann sei am Abend in Fahrtrichtung Köln unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. In Höhe des Autobahndreiecks Heumar habe er plötzlich abgebremst. Ein nachfolgender Motorradfahrer sei daraufhin auf ihn aufgefahren. Der 18-Jährige stürzte und starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.