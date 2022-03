Sperrung bei A1 und A4 : Gefahrgut-Lastwagen im Autobahnkreuz Köln-West umgekippt

Köln Wo die A1 und A4 in Köln aufeinandertreffen, ist am Freitagmorgen ein Laster umgekippt. Er hatte Gefahrgut geladen. Der Bereich wurde gesperrt.

Am Autobahnkreuz Köln-West ist am Freitag ein Lastwagen mit Gefahrgut umgekippt. Die Autobahn in Richtung Dortmund sei gesperrt worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittag. Die Feuerwehr sei am Unfallort und wolle das Gefahrgut umpumpen. Ein kleines Leck sei bereits geschlossen worden.