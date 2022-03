Bläck Fööss, Paveier, Brings und Höhner : „Peace Please“ – Kölner Bands geben Benefizkonzert für Ukraine

Köln Kölner Bands solidarisieren sich mit der Ukraine und sammeln Spenden bei einem Benefizkonzert. Fast alles, was Rang und Namen hat, ist dabei. Am Mittwoch um 16 Uhr geht es auf dem Heumarkt los.

Kölner Bands wie die Bläck Fööss, die Paveier, Brings und die Höhner treten am Mittwoch (16.00 Uhr) bei einem Benefiz-Konzert für die Ukraine auf dem Kölner Heumarkt in der Altstadt auf. Das Motto heißt „Peace Please“. Der Veranstaltungsort werde frei zugänglich sein mit dort aufgestellten Spendensäulen, sagte Dirk Kästel von der Stiftung „Kunst hilft geben“. Mit den Spenden würden ukrainische Flüchtlinge unterstützt. Die Bethe-Stiftung werde alle Spenden bis zu einer Höhe von 100 000 Euro verdoppeln. Der 81 Jahre alte Unternehmer und Stifter Erich Bethe sagte, er habe als kleiner Junge den Zweiten Weltkrieg überlebt und sei schockiert darüber, dass der Krieg jetzt nach Europa zurückgekehrt sei und Kinder wieder so leiden müssten.