Flughafen Köln/Bonn Billigairline Wizz Air stellt Flüge zum Winterflugplan ein

Die Billigairline Wizz Air bietet zum aktuellen Zeitpunkt ab dem nächsten Winterflugplan keine Flüge mehr ab dem Flughafen Köln/Bonn an. Das bestätigte ein Sprecher des Flughafens auf Nachfrage. Man befinde sich aber in fortlaufenden Gesprächen mit der Airline, so der Sprecher weiter.