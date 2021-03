Kritik im Netz : Kölner Influencerin Bibi zeigt erstes Bild nach Schönheits-OP

Köln/Düsseldorf Die Influencerin Bianci Claßen alias BibisBeautyPalace aus Köln hat sich einer Schönheitsoperation unterzogen. Am Samstag zeigte sie sich erstmals danach auf Instagram. Doch es gibt auch Kritik an ihrem öffentlichen Umgang mit der OP.

„Guten Morgen“, schreibt die 28-jährige Kölnerin in ihrer Instagram-Story . „Mir geht es schon deutlich besser und ich freue mich sehr auf mein Frühstück.“ In der Hand hält sie eine Frühstücksschale, doch besonders ins Auge sticht ihre Nase, denn diese ist verbunden: Dort hat Bianca Claßen eine Korrektur vornehmen lassen, damit ihr Hubbel verschwindet.

Nicht alles lief rund um den Eingriff offenbar glatt: Am Freitagabend berichtete ihr Mann Julian alias @julienco , dass Bibi fünf Stunden länger als geplant im Aufwachraum habe verbringen müssen, sie habe wohl ein Medikament nicht vertragen und sich mehrfach übergeben müssen. Am Samstag war davon aber nichts mehr zu sehen.

Den Schritt, sich operieren lassen zu wollen, hatte Claßen bereits vergangenen Sonntag auf Youtube angekündigt. In einem Video mit dem Titel „Meine Brust & Nasen OP - ich bin ehrlich“ geht sie ausführlich darauf ein, weshalb sie sowohl eine Nasenkorrektur als auch eine Brustvergrößerung vornehmen lassen wolle. Zu letzterer verriet Claßen am Samstag zunächst keine weiteren Details.

Mehr als 100 NRW-Städte knipsen am Samstagabend das Licht aus

„Earth Hour“ : Mehr als 100 NRW-Städte knipsen am Samstagabend das Licht aus

Corona-Leugner planen am Nachmittag Kundgebung und Autokorso in Köln

„Querdenken“-Szene : Corona-Leugner planen am Nachmittag Kundgebung und Autokorso in Köln

Corona-Pandemie in NRW

Corona-Pandemie in NRW : Fünf Städte und Kreise melden Inzidenzwerte über 200

Noch länger als ihre Brüste beschäftige sie aber ihre Nase. Einerseits lägen Probleme mit dem Atmen in ihrer Familie, außerdem habe sie in der Kindheit einmal einen Unfall beim Tauchen im Schwimmbad gehabt. Claßen erzählt, sie sei dabei „megakrass ungebremst gegen die Schwimmbadwand gerast“. Sie glaube, dass diese dabei „mindestens angebrochen“ wurde und so der Hubbel auf ihrer Nase entstanden sei.