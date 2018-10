„Bibis Beauty Palace“: Bianca Heinicke berichtet von dramatischer Geburt

Köln Vor anderthalb Wochen brachte Deutschlands erfolgreichste Youtuberin ihr erstes Kind zur Welt. In einem ausführlichen Video berichtet sie ihren Fans nun von der Geburt. Es gab Komplikationen, besonders die Mutter wurde stark mitgenommen.

In einem knapp halbstündigen Video hat sich das Paar nun an seine Fans gewandt und Details von der Geburt erzählt. Bibi berichtet davon, wie sie erst mehrere Stunden starke Wehen verarbeitet hat, bevor der behandelnde Arzt dem Paar wegen Geburtsstillstandes zu einem Kaiserschnitt geraten hat. „Ich war wie in Trance“, sagt Bibi. „Ich habe irgendein Medikament nicht vertragen und mir war richtig schlecht.“ Die Strapazen der Geburt waren für Heinicke anscheinend so stark, dass sie sich mehrere Tage erholen musste. „Ich war zwei Tage ausgeknockt.“