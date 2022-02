Mit 1,3 Promille : Betrunkener E-Roller-Fahrer auf Autobahn-Auffahrt gestoppt

Köln In der Nacht zu Donnerstag ist ein betrunkener Mann auf einem E-Scooter auf die A59 in Köln aufgefahren. Ein Autofahrer konnte den 20-Jährigen stoppen.

Ein betrunkener Mann ist in Köln mit einem E-Roller auf eine Autobahn aufgefahren. Ein beherzter Autofahrer stoppte den 20-Jährigen in der Nacht zum Donnerstag an einer Auffahrt der A59 auf dem Beschleunigungsstreifen, wie die Polizei mitteilte. Mit einem Sprung in ein Gebüsch versuchte er noch zu fliehen, doch ohne Erfolg. Polizistinnen nahmen ihn fest und brachten ihn zu einer Autobahnwache. Eine Untersuchung ergab einen Blutalkoholwert von knapp 1,3 Promille. Der Vater des Mannes durfte seinen Sohn nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro wieder mitnehmen. Die Verleihfirma holte den E-Scooter wenig später mit einem Lieferwagen ab.