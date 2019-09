Sicherheitspersonal holt Hilfe : Betrunkene greifen Polizisten bei Schlägerei an Kölner Partyschiff an

Betrunkene greifen Polizisten bei Schlägerei an Kölner Partyschiff an

Köln Bei einer Schlägerei an einem Kölner Partyboot haben mehrere betrunkene Männer in der Nacht zum Sonntag Polizisten mit Schlägen und Tritten angegriffen. Zuvor hatten sie schon auf dem Boot randaliert.

Die 43, 36 und 21 Jahre alten Männer seien in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Sicherheitspersonal des am Rhein liegenden Bootes hatte zuvor mit der Begründung die Polizei gerufen, die Betrunkenen an Bord hätten bereits andere Gäste angegriffen und sich geweigert, das Boot zu verlassen.