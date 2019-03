Fast acht Jahre Haft für „falschen Anwalt“ in Köln: Der Erzieher, der sich als Jurist ausgab

Köln Er ist gelernter Erzieher, hat aber über Jahre als promovierter Rechtsanwalt praktiziert. Vor dem Kölner Landgericht ist nach einem dreimonatigen Prozess nun das Urteil gegen den 35 Jahre alten Hochstapler gefallen.

Aus braunen DIN A-4-Umschlägen zieht eine beisitzende Richterin am Mittwochmorgen einige Beweismittel heraus – es sind zusammengeknüllte Anwalts-und Richterroben und glänzend weiße Krawatten. Vier Roben sind es insgesamt, eine hat einen dunklen Samtkragen und ist weinrot, eine Farbe, die die Richter am Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg tragen.

Das Gericht verurteilt Daniel W. am Mittwoch wegen Betrugs, Untreue und des Missbrauchs von Titeln zu einer Strafe von insgesamt sieben Jahren und neun Monaten Haft. W. hat etliche Vorstrafen, stand bei der erneuten Verhaftung unter Bewährung. „Sie haben im Prozess immer nur das eingeräumt, das man wirklich nicht mehr bestreiten konnte“, sagt der Vorsitzende Richter. W. nimmt das Urteil zur Kenntnis, während er alles, was der Vorsitzende sagt, mitschreibt. Die Kammer ist davon überzeugt, dass nur „die Spitze des Eisbergs“ aller Betrügereien bekannt geworden ist.

Sein Ex-Freund war einer der Zeugen, die ihn im Prozess schwer belastet haben. Auch ihn hatte W. mal vor Gericht vertreten. Daniel W. hatte offenbar eine Broschüre gebastelt, angeblich von der EU herausgegeben, in der sich die EuGH-Richter präsentierten – unter ihnen auch W. Er hatte seinem damaligen Partner auch ein Foto von sich gezeigt, das ihn in der weinroten Robe an seinem Arbeitsplatz in Luxemburg zeigen sollte. In das Basteln der Broschüre „muss er richtig Arbeit gesteckt haben“, hatte der Ex-Freund im Verfahren gesagt.