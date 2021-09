Schlappe bei Bergungsaktion : Nur drei E-Scooter im Kölner Rheinhafen gefunden

Köln E-Scooter auf dem Grund des Rheins sorgen seit Wochen für Ärger in Köln. Eine geplante Bergung im Juni war zunächst gescheitert. Am Montag haben die Anbieter einen zweiten Versuch gewagt - und erstaunlich wenig gefunden.

Gerade noch lag der E-Scooter auf dem Grund des Rheins in Köln, nun hängt er voller Matsch an der Kette eines Krans und wird an Land gezogen. Am Montag haben die Anbieter damit begonnen, versenkte E-Scooter aus dem Rheinauhafen zu bergen. Mit zunächst erstaunlichem Ergebnis: Am ersten Tag der Bergungsaktion fanden die Spezialtaucher gerade einmal drei E-Scooter.