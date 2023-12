„Ziemlicher Drahtseilakt“ 40 Jahre alte Hits – BAP geht auf „Zeitreise“-Tour in Köln

Köln · Die Band BAP gibt am Donnerstagabend (20 Uhr) in Köln das erste Konzert ihrer „Zeitreise 81/82“-Tour und erinnert damit an ihre ersten Erfolge vor gut 40 Jahren.

07.12.2023 , 11:26 Uhr

Wolfgang Niedecken spielt mit seiner Band BAP. (Archivbild) Foto: dpa/Paul Zinken

Die Musiker um Sänger Wolfgang Niedecken spielen dabei alle Titel ihrer beiden Durchbruchsalben „für uzzzeschnigge!“ und „von drinne noh drusse“. Die beiden 1981 und 1982 erschienenen Platten verhalfen der Kölschrockband mit Songs wie „Verdamp lang her“ zu bundesweiter Bekanntheit. Bei den letzten Tourneen der Band habe sich gezeigt, dass das Publikum insbesondere bei diesen Songs aus der Durchbruchszeit sehr emotional und begeistert reagiere, hatte Niedecken der dpa gesagt. Man wolle die Lieder möglichst respektvoll arrangieren, da damit vielfach prägende persönliche Erinnerungen verbunden seien. Die Tour werde ein „ziemlicher Drahtseilakt“, es gelte, nicht in kitschige Nostalgie abzudriften oder Klischees zu bedienen. BAP geht 2024 mit Songs der frühen Jahre auf Tournee „Zeitreise 81/82“ - Finale in Köln BAP geht 2024 mit Songs der frühen Jahre auf Tournee BAP kehrt mit „Zeitreise“ zu den Anfängen zurück Kölner Band BAP kehrt mit „Zeitreise“ zu den Anfängen zurück Den Auftakt zur Tour machen vier aufeinanderfolgende Konzerte von Donnerstag bis Sonntag in den vergleichsweise kleinen Sartory Sälen in Köln. Im November und Dezember 2024 spielt die Band dann um die 30 weitere Konzerte in zahlreichen deutschen Städten.

(ldi/dpa)