Großbaustelle Köln Hauptbahnhof Wieder Sperrungen und Einschränkungen – das müssen Pendler wissen

Die Bauarbeiten finden im Zeitraum von Freitag, 1. März, 20.30 Uhr, bis Freitag, 22. März 2024, 21 Uhr, statt. Bei den Arbeiten geht es erneut um den Anschluss neuer Technik für das elektronische Stellwerk (ESTW) „Linker Rhein“. Laut DB werden rund 60 Kilometer Kabel verlegt und Signale eingerichtet. Außerdem sollen an den Weichen die Heizanlagen erneuert werden. Das Stellwerk soll Ende 2024 in Betrieb gehen. Dazu muss die Infrastruktur modernisiert werden. Nun ist der Abschnitt vom Kölner Hauptbahnhof und Brühl an der Reihe, ebenso wie der Abschnitt zwischen Hürth-Kalscheuren und Erftstadt.