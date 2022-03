Pro-russische Kundgebung : Autokorso mit hunderten Fahrzeugen fährt von Köln nach Bonn

Ein Mann hält eine russische Fahne während einer Kundgebung zur Unterstützung Russlands. (Symbolbild). Foto: dpa/Darko Vojinovic

Köln Ein Autokorso mit mehreren hundert Fahrzeugen ist an diesem Mittag von Köln nach Bonn gefahren. Ziel ist ein sowjetisches Ehrenmal auf dem neuen Friedhof in Lessenich. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Stadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Autokorso ist an diesem Sonntagmittag von Köln zu einem sowjetischen Ehrenmal auf dem neuen Friedhof in Bonn-Lessenich gefahren. Die Polizei geht von mehreren Hundert Fahrzeugen aus. „Die Aktion steht in Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine“, teilte die Polizei mit. Es handele sich eines Polizeisprechers zufolge nach bisherigem Kenntnisstand offenbar um eine pro-russische Kundgebung. Viele Teilnehmende halten russische Fahnen aus den Autofenstern.

Die Teilnehmenden wollten von Köln über Landstraßen und die B56 durch die Bonner Innenstadt bis nach Duisdorf fahren. Auf einem dortigen Parkplatz sammelten sich die Fahrzeuge. Am neuen Friedhof in Lessenich wollen die Teilnehmenden anschließend Kränze an einem sowjetischen Ehrenmal ablegen. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Bonner Innenstadt sowie in Duisdorf und Lessenich. Die Polizei begleitet den Korso und setzt auch einen Hubschrauber ein.Zudem haben sich vor dem russischen Konsulat in Bad Godesberg-Schweinheim einige Menschen versammelt. Rund 20 Fahrzeuge haben dort geparkt. Der Polizei zufolge, die dort ebenfalls vor Ort ist, stehen diese in Verbindung mit dem Autokorso. Auch in Godesberg sind vereinzelt Autos mit russischen Fahnen zu sehen. Diese seien in Richtung Konsulat unterwegs.

Dieser Artikel erschien zuerst im Bonner Generalanzeiger.

(ga)