Kult-Einrichtung schließt Ende Oktober Was das Autokino in Köln-Porz so besonders macht

Da, wo Kino am größten ist. Dieser Werbespruch trifft auf das Drive In Autokino in Köln-Porz definitiv zu. Doch bald ist hier Schluss. Im Oktober macht die Riesen-Leinwand zu, weil es Ärger mit der Stadt Köln gibt. Die hatte festgestellt, dass auf der asphaltierten Fläche keine Flohmärkte gastieren dürfen. Für den Betreiber ist das aber eine wichtige Querfinanzierung: Auch wenn die Corona-Pandemie das Geschäft belebt hat, kommen zu wenig Kunden. „Der Kino-Betrieb alleine rechnet sich nicht“, sagt Theaterleiter Thorsten Schiers. Ein Grund mehr, noch ein letztes Mal in Porz vorbeizuschauen. Denn auch wenn es sich etwas aus der Zeit gefallen anfühlt, hat der motorisierte Kinobesuch ein besonderes Flair.