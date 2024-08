Vorwurf des Totschlags Autofahrerin von Betonplatte erschlagen – Prozessauftakt in Köln

Im November 2020 wird in Köln eine 66 Jahre alte Autofahrerin auf der Autobahn 3 von einem sechs Tonnen schweren Betonelement einer Schallschutzwand erschlagen. Ursache für den ungebremsten Absturz der Betonplatte soll Pfusch am Bau gewesen sein. Am Dienstag (9.15 Uhr) beginnt vor dem Kölner Landgericht der Prozess gegen drei Beschuldigte.