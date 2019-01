Im Outback verlaufen: Australische Polizei gibt Suche nach Kölnerin auf

Das Bild einer Überwachungskamera zeigt, wie sich die Kölnerin am Neujahrsmorgen auf den Weg zu einer Wanderung macht. Foto: Screenshot Überwachungskamera

Alice Springs Im fast menschenleeren Zentrum Australiens macht sich eine Deutsche am Neujahrsmorgen auf den Weg zu einer Wanderung. Seither fehlt von der 62-jährigen Kölnerin jedes Lebenszeichen. Jetzt gibt die Polizei auf.

Nach knapp zwei Wochen hat die Polizei praktisch keine Hoffnung mehr, die 62-jährige Frau aus Köln im australischen Outback noch lebend zu finden. Eine Sprecherin erklärte am Sonntag, alle Möglichkeiten seien nun erschöpft. Die Frau war am Morgen des 1. Januar in der Stadt Alice Springs allein zu einer Wanderung aufgebrochen. Seither fehlt von ihr jedes Lebenszeichen.