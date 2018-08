Ausflugstipp für Köln: Grüne Oase mitten in der Stadt

Im Forstbotanischen Garten gibt es wunderschöne Plätze mitten in der Natur. Schattige Ecken laden an heißen Sommertagen zum Verweilen ein. Foto: Stephan Eppinger

Köln Der Forstbotanische und Finkens Garten laden in Rodenkirchen ein zu einem schattigen und spannenden Ausflug an heißen Sommertagen. Der Eintritt ist frei.

Wenn eine Hitzewelle die andere jagt, ist es schwer, in der aufgeheizten Großstadt etwas Ruhe und Kühle zu finden. Einen Ort, der sich dafür eignet, gibt es in Rodenkirchen. In nur etwa zehn Gehminuten geht es über die Friedrich-Ebert-Straße zum Äußeren Grüngürtel. Über den Nordeingang führt der ausgeschilderte Weg in den Forstbotanischen Garten.