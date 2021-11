Auftritte am 11.11. abgesagt : Kölner Karnevalsprinz positiv auf Corona getestet

Auftritte am 11.11. abgesagt

Köln Schock für den Kölner Karneval am Tag vor dem 11.11.: Der designierte Prinz, Sven Oleff, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, das gesamte Dreigestirn muss alle Auftritte absagen.

Der designierte Kölner Karnevalsprinz, Sven Oleff, ist einen Tag vor dem 11.11. positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies gab das Festkomitee Kölner Karneval am Mittwochabend bekannt. Oleff sei doppelt geimpft, er habe keine Symptome und fühle sich gut. Vorsichtshalber seien aber alle Auftritte des Dreigestirns am 11.11. abgesagt worden.

Seine beiden Mitstreiter Gereon Glasemacher (designierter Bauer) und Björn Braun (designierte Jungfrau) seien am Morgen negativ getestet worden. Da sich das Trio in den vergangenen Tagen aber mehrfach getroffen habe, wurden die Auftritte für alle drei abgesagt.

„Ich muss nicht betonen, wie traurig ich bin, nicht mit den kölschen Jecken in die Session starten zu können”, erklärt der designierte Prinz. Doch Sicherheit gehe vor, Oleff appelliere daher an alle Kölner: „Lasst euch impfen!“ Seine Ansteckung sei ein Grund mehr für die Impfung, denn es gehe ihm gut und er sei zuversichtlich, in ein paar Tagen alles überstanden zu haben.