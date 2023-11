Art Cologne öffnet „Man spürt in der Branche, dass das Interesse an Malerei wieder zunimmt“

Gut 1000 zeitgenössische und klassische moderne Kunstwerke können Besucher in den kommenden Tagen auf der Art Cologne betrachten und kaufen. Mit rund 170 Galerien sei man wieder so groß wie vor der Pandemie, sagte der Direktor der Kunstmesse, Daniel Hug. Die Vernissage ist am Donnerstag (16 Uhr), für Besucher ist die Messe dann noch bis Sonntag geöffnet.