Hunderte Teilnehmer in Köln „Arsch-huh“-Friedenskundgebung – Redner reagieren auf Kritik

Der FDP-Politiker Gerhart Baum pflichtete Lehrer in seiner Rede auf der „Arsch Huh“-Demo bei: In dem Aufruf werde der mörderische Überfall der Hamas zwar verurteilt, er setze aber Angreifer und Opfer auf eine Stufe. Es sei nicht zu akzeptieren, wenn von „beiden Kriegsparteien“ die Rede sei. Es gehe nicht, dass israelische Soldaten mit einer „terroristischen Verbrecherbande“ gleichgesetzt würden. Laut Baum müssen aber auch Kritik an Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, der sich mit extrem rechten Kräften verbündet habe, oder an der „aggressiven Siedlungspolitik in der Westbank“ möglich sein. „Auch das müssen wir sagen, wenn wir ohne Scheu auf alle Aspekte dieser Auseinandersetzung blicken“, sagte Baum.