„Give Peace a Chance“ „Arsch huh“-Friedenskundgebung in Köln sorgt für Kritik

Die unter dem Titel „Give Peace a Chance“ (Gib dem Frieden eine Chance) geplante „Arsch huh“-Kundgebung in Köln sorgt bereits im Vorfeld für Unmut und Kritik. So hat der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland und Vorstand der Synagogen-Gemeinde Köln, Abraham Lehrer, seine Teilnahme an der für Sonntag geplanten Kundgebung der Künstlerinitiative abgesagt, weil er den Organisatoren unter anderem eine mangelnde Distanzierung von den Hamas-Überfällen vorwirft. Über die Absage hatte zuerst der „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Freitag) berichtet.