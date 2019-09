Tödlicher Giftstoff aus Kölner Apotheke : Glukosepulver war durch Narkosemittel vergiftet

Die Apotheke in Köln-Longerich. Foto: Claudia Hauser

Köln Der Diabetes-Test aus einer Kölner Apotheke war durch ein Narkosemittel vergiftet. Eine 28-Jährige und ihr Baby waren daran gestorben. Rechtsmediziner haben nun auch das Kind obduziert, um die Todesursache zu klären.

Nachdem eine 28-Jährige und ihr Kind durch ein vergiftetes Glukose-Präparat aus einer Kölner Apotheke ums Leben gekommen sind, steht nun auch die Todesursache des Babys fest: Es starb wie die Mutter an multiplem Organversagen, wie Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer sagt. Ärzte hatten den Säugling allerdings am vergangenen Donnerstag schon in der 25. Schwangerschaftswoche per Notkaiserschnitt auf die Welt gebracht – seine Überlebenschancen waren auch deshalb ohnehin kritisch.

Bei dem toxischen Zusatz des Traubenzuckerpulvers handelt es sich um ein Narkosemittel, das zur lokalen Betäubung eingesetzt wird, entsprechend hoch dosiert aber zu Vergiftungen führen kann. Der WDR hatte zuvor darüber berichtet.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen unbekannt wegen eines Tötungsdeliktes. Die Ermittler einer Mordkommission müssen nun herausfinden, wie der toxische Stoff in den Glukose-Behälter geraten ist, aus dem heraus das Pulver in der Longericher Apotheke abgefüllt worden war. Verkauft wurde es offenbar fast ausschließlich an schwangere Frauen, die mit der Lösung bei Fachärzten auf Schwangerschaftsdiabetes getestet wurden.

In der Apotheke arbeitet eine „zweistellige Anzahl“ von Mitarbeitern, wie Bremer sagt. Sie alle werden noch vernommen. Die Ermittler prüfen Arbeitsabläufe, Zuständigkeiten und wer alles Zugang hatte zu dem Rezepturraum, in dem das Behältnis war. Bremer betont, dass alle Mitarbeiter als Zeugen vernommen werden und nicht als Beschuldigte gelten.

Nachdem das Gesundheitsamt der Stadt Köln dem Inhaber der Apotheke nach den Todesfällen bis auf weiteres untersagt hat, Medikamente aus eigener Produktion zu verkaufen oder Präparate abzufüllen, wurde nun verfügt, dass diese Anweisung für alle Kunden sichtbar am Eingang der Apotheke angebracht werden muss. Dass Apotheken Glukosetoleranz-Tests selbst mischen oder abfüllen, ist üblich. Manche Apotheken beliefern Arztpraxen auch mit dem Pulver. Dort wird es dann mit Wasser zu einer Lösung verrührt.

Info Diabetes-Test für Schwangere Bei der Schwangerschaftsvorsorge ist der Diabetes-Test aus Glukose Routine. Alle gesetzlich versicherten Frauen haben einen Anspruch darauf. Der Test wurde 2012 eingeführt, wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein auf Anfrage mitteilt. Apotheken füllen das Glukosepulver meist selbst ab. Beim Arzt wird es dann mit Wasser gemischt und eingenommen. Bis vor einigen Jahren gab es die Tests auch als Fertiglösungen, aus wirtschaftlichen Gründen wurde nach Angaben der KV Nordrhein aber auf das Pulver umgestellt. Ein Portionstütchen kostet 50 bis 70 Cent, die Fertiglösung kostet rund 5,50 Euro. Gesetzlich versicherte Frauen können die teurere Fertiglösung im „medizinischen Einzelfall“ beim Gynäkologen nur noch bekommen, wenn der sie als Sprechstundenbedarf bestellt. (hsr)

Jedes Gebinde wird streng kontrolliert

Der Kölner Fall ist am Mittwoch auch beim Deutschen Apothekentag in Düsseldorf Thema. „Wir alle sind sehr betroffen“, sagt Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbands Nordrhein. Darüber spekulieren, wie in Köln eine toxische Substanz in ein harmloses Traubenzuckerpulver geraten konnte, möchte er nicht. „Das ist Sache der Ermittlungsbehörden“, sagt er. Preis ist davon überzeugt, dass auch strengere Überprüfungen die beiden Todesfälle nicht verhindert hätten. Jedes Gebinde, jedes Behältnis, würde streng kontrolliert, bevor der Inhalt an Kunden weitergegeben wird, sagt Preis. „Es muss also beim Öffnen überprüft worden sein, ob tatsächlich Glukose in dem Behälter ist.“

Das Narkosemittel muss demnach nachträglich in den Behälter gelangt sein – wovon die Ermittler auch ausgehen. Dass das Traubenzuckerpulver schon beim Hersteller kontaminiert war, schloss die Staatsanwaltschaft am Dienstag schon aus. Ein lokales Narkotikum wird laut Preis oft verwendet in Apotheken und etwa Hautsalben beigemischt, um die Haut schmerzunempfindlich zu machen. „In der richtigen Dosierung ist das völlig unproblematisch.“