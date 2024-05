Konzert in Köln Apache 207 – ein Rapper auf Samtpfoten

Der Altersunterschied zwischen den jüngsten und ältesten Besuchern ist groß, die Begeisterung für die allgegenwärtigen Hits vereint alle. Mit „Roller“ fing 2019 alles an – wie ein „Komet“, so der Titel seines Rekord-Hits mit Udo Lindenberg, der 21 Wochen an der Spitze der deutschen Charts stand, stieg Apache in den Rap-Himmel auf, dessen Grenzen er seither auch mit Hits wie „Madonna“ oder „Breaking your heart“ neu definiert hat. Seine Songs verbinden Rap mit Pop, Hip Hop, Soul, R&B und Disco – bei Apache 207 wird gereimt, gesungen, getanzt und sogar gelacht.