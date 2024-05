Apache 207 in Köln Ein Rapper auf Samtpfoten

Dass Rapper schnelle Autos feiern und in Stretch-Limos lässig durch die Gegend cruisen, kennt man. Dass ein Rapper eine ganze Tankstelle mit Motorroller, Zapfsäulen und Waschanlage zum Bühnenbild seiner Show macht, ist neu: „Apache Oil“ bildete die Kulisse für das Konzert von Rapper Apache 207 am Freitagabend in der Köln Arena. Es ist das erste von insgesamt drei ebenfalls ausverkauften Konzerten, in denen der Rap-Star mit viel Brimborium, Pyrotechnik und Flammenwerfern, reichlich Knalleffekten und Lichtspektakel zwei Stunden durch sein bejubeltes Programm cruist.