Evakuierung haat begonnen : Amok-Alarm an Schule in Köln-Chorweiler

Amok-Alarm an Schule in Köln-Chorweiler

Update Köln An der Heinrich-Böll-Gesamtschule in Köln-Chorweiler wurde Amok-Alarm ausgelöst. Die Polizei ist vor Ort und durchsucht derzeit mit Hunden das Gebäude. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz.

Ein Schüler hat sich am Vormittag bei der Polizei gemeldet und einen verdächtigen bewaffneten Mann im Schulgebäude gemeldet. Die Polizei kontaktierte daraufhin die Schulleitung, die veranlasste, dass sich alle Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrern in den Klassenzimmern einschließen. Laut Polizei befanden sich zu dem Zeitpunkt 1700 Menschen im Schulgebäude. Die Polizei rückte mit Spezialkräften an, die das Gebäude derzeit durchsuchen. „Eine verdächtige Person wurde im Flurbereich angetroffen und fixiert, stellte sich aber als unverdächtig heraus“, sagt Polizeisprecher Philipp Hüwe vor Ort. Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen bewaffneten Täter, wie Hüwe sagt. Die Durchsuchung dauern aber noch an. Die Schüler werden nach und nach in kleinen Gruppen aus dem Gebäude geführt.