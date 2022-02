Polizei gibt Entwarnung : Amok-Alarm an Kölner Gesamtschule

Foto: dpa/Federico Gambarini 18 Bilder Amok-Alarm - Polizeieinsatz an Kölner Gesamtschule

Update Köln Großeinsatz in Köln: An einer Gesamtschule in Chorweiler wurde Amok-Alarm ausgelöst. Kinder und Lehrer schlossen sich in den Klassenzimmern ein, Spezialkräfte durchsuchten das Gebäude stundenlang. Eine reale Bedrohungssituation gab es aber wohl nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Claudia Hauser und Britta Schunck

Besorgte Eltern stehen am Freitagmittag in der Nähe der Heinrich-Böll-Gesamtschule im Kölner Stadtteil Chorweiler und warten darauf, dass sie ihre Kinder sicher in Empfang nehmen können. Über dem Gebäude kreist ein Hubschrauber, dutzende Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr stehen an der Straße. Nach und nach werden die Schülerinnen und Schüler klassenweise von Hundertschaftsbeamten aus der Schule zum Sammelpunkt geführt, an dem die Eltern warten. Manche Schüler weinen und wirken verängstigt, andere kichern und machen eine Polonaise zwischen den schwer bewaffneten Polizisten.

+++Update 13:10 Uhr +++

Alle Kinder sind aus der Grundschule herausbegleitet worden.

Auch hier - keine Feststellungen in Bezug auf einen bewaffneten Täter.#Gefahrenlage #Köln #Chorweiler — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) February 4, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Der Notruf eines Schülers hat am Morgen gegen 9.30 Uhr den Großeinsatz mit dem Stichwort „Amok-Alarm“ der Polizei ausgelöst. Über die 110 hatte der Junge einen bewaffneten Mann im Schulgebäude gemeldet. Die Polizei kontaktierte daraufhin die Schulleitung, die sofort veranlasste, dass sich alle Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrern in den Klassenzimmern einschließen. 1700 Menschen waren zu dem Zeitpunkt im Schulgebäude. Weitere 300 in der benachbarten Grundschule.

Die Polizei rückte mit Spezialkräften an, die das Gebäude mehrere Stunden lang durchsuchten, auch mit Hilfe von Hunden. „Eine verdächtige Person wurde im Flurbereich angetroffen und fixiert, sie stellte sich aber als unverdächtig heraus“, sagte Polizeisprecher Philipp Hüwe vor Ort. Um 13.20 Uhr hieß es dann: „Unsere Durchsuchungen sind beendet. Wir haben alle Kinder und Lehrer nach draußen begleitet.“ Bisher gebe es keine Hinweise darauf, dass eine reale Bedrohungssituation bestanden habe.

Allerdings wurde bei der Durchsuchung Softair-Munition gefunden – in einem Klassenzimmer. Softairwaffen sind Druckluftwaffen, die überwiegend bei Gelände- und Verfolgungsspielen eingesetzt werden. „Wir prüfen nun, ob es einen Zusammenhang zwischen der Munition und der Alarmauslösung gibt“, sagte Hüwe.