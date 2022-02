Das Kölner Dreigestirn Prinz Sven I. (M), Bauer Gereon (r) und Jungfrau Gerdemie stehen am 24. Februar 2022 auf dem Alter Markt an Weiberfastnacht bei der Eröffnung des Straßenkarnevals auf der Bühne. Überschattet wird der Auftakt durch den Kriegsbeginn in der Ukraine.