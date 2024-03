Polizei schreitet ein Aktivisten besteigen Kölner Dom und zünden Pyrotechnik an

Köln · Mehrere Aktivisten bestiegen am Samstag den Kölner Dom und riefen so die Polizei auf dem Plan. Auch warfen sie Flugblätter. Was sie fordern.

26.03.2024 , 14:30 Uhr

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht vor dem Dom. (Archivbild) Foto: dpa/Sascha Thelen

Für großes Aufsehen sorgte am Samstag eine Aktion am Kölner Dom der Aktivisten „No Borders Cologne". Laut Polizei sollen die Beamten gegen 12.40 Uhr alarmiert worden sein, dass mehrere Personen den Kölner Dom besteigen würden. Zeitreise durch Köln — Luftaufnahmen zeigen Wandel Historische Bilder aus NRW Zeitreise durch Köln — Luftaufnahmen zeigen Wandel Vor Ort trafen sie vier Aktivisten an, die ein Plakat an dem Gerüst angebracht hatten. Darauf stand: „Köln abschiebefrei machen". Außerdem zündeten die Personen Pyrotechnik, Bengalo-Fackeln, an. Der Bereich um den Dom wurde abgesperrt und das Plakat entfernt. Die Polizei fand im Dom selbst weitere Personen vor, die Flugblätter warfen. Auf Instagram stellte die Gruppe dazu ein Video online mit den Worten: „Öffnet die Grenzen, öffnet die Kirchen, öffnet jetzt eure Augen und Ohren und euer Herz, die Grenzen zerstören, die Gefängnisse zerstören, lasst uns für die Bewegungsfreiheit kämpfen!" „No Borders Cologne" wollen so gegen die europäische Asylpolitik und grundsätzlich gegen Abschiebungen demonstrieren. Die Linke Köln hat sich auf Instagram bereits mit der Gruppe solidarisiert. Mit dieser Aktion verstieß die Gruppe laut Polizei gegen das Versammlungsrecht, da die Aktion nicht angezeigt wurde. Außerdem wird ein Verstoß wegen Hausfriedensbruch überprüft. Die Personalien der Beteiligten wurden vor Ort festgestellt. Auch an anderen Stellen in Köln soll die Gruppe aufgetaucht sein und für ihre Forderung Werbung gemacht haben. Ob dies wirklich mit der Aktion am Dom zusammenstehe, prüft die Polizei aktuell.

(ldi)