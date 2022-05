Entwarnung in Düsseldorf : Verdacht auf Affenpocken in Köln

Karl Lauterbach will rasch gegen Affenpocken vorgehen. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Düsseldorf Mehrere Fälle in Deutschland sind bestätigt, nun gibt es den ersten Verdacht in NRW: Ein Kölner sitzt in Quarantäne, in Düsseldorf gibt es Entwarnung. Minister Lauterbach kündigt harte Maßnahmen an. NRW-Ärzte raten Bürgern zu Schutzmaßnahmen. Das Land sieht sich bei Isolierstationen vorbereitet.