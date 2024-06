Landgericht Aachen Missbrauchsklagen gegen Bistum Aachen – in einem Fall Einigung in Sicht

In einem Zivilprozess am Landgericht Aachen zum Thema Missbrauch ist eine Einigung zwischen einem Kläger und dem Bistum Aachen in Sicht. Es sei in einem Fall mitgeteilt worden, dass eine Einigung gewollt sei, teilte das Landgericht Aachen am Donnerstag auf Anfrage mit. Insgesamt sind an dem Gericht drei Zivilklagen wegen Missbrauchs durch katholische Geistliche gegen das Bistum anhängig. Alle Fälle liegen Jahrzehnte zurück. Die Kläger haben in unterschiedlicher Höhe bereits Gelder der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen der Deutschen Bischofskonferenz erhalten.