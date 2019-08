Bei Verkehrskontrolle auf der A61 : Polizei stellt Kokain im Wert von einer Million Euro sicher

Bonn Bei einer Verkehrskontrolle auf der A61 bei Rheinbach haben Zivilfahnder der Kölner Autobahnpolizei insgesamt 18 Kilogramm Kokain sichergestellt. Das entspricht einem Wert von rund einer Million Euro.

Die illegalen Drogen befanden sich in dem Auto eines 37-Jährigen, den die Beamten um 17.30 Uhr angehalten hatten. Da ein Drogenschnelltest auf Kokain positiv verlief und sich der in Italien lebende albanische Staatsangehörige in Widersprüche zu Zweck und Dauer seines vorherigen Aufenthaltes in den Niederlanden verwickelte, forderten die Beamten einen Rauschgiftspürhund an. Mit Erfolg: die vierjährige Schäferhündin Ulla der Polizei Euskirchen schlug gleich an mehreren Stellen des Fahrzeugs an. Daraufhin wurde der Wagen eingehend unter die Lupe genommen. In Hohlräumen fanden die Beamten 18 etwa ziegelsteingroße Kilopakete Kokain.