Zeugensuche : Autofahrer sollen sich auf A57 illegales Rennen geliefert haben

Köln Eine 28-Jährige soll sich am Samstagabend auf der A57 ein illegales Rennen mit dem noch unbekannten Fahrer eines Mercedes geliefert haben. Es kam zum Unfall, nun sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 23.45 Uhr soll der Mercedes auf der A57 in Richtung Neuss eine Mini-Fahrerin (27) rechts überholt haben. Gleichzeitig versuchte nach Zeugenaussagen die 28-Jährige in einem Audi zwischen der Betonmittelschutzwand und dem schwarzen Mini an diesem noch links vorbei zu fahren. Die Fahrzeuge der Frauen kollidierten, während der mutmaßlich am Rennen beteiligte Mercedes sich vom Unfallort entfernte. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.