A57 in Köln: Sperrung im Herkulestunnel wegen Reparaturarbeiten

A57 in Köln

Köln Wegen Unebenheiten auf der Fahrbahn muss der Herkulestunnel in Köln stadteinwärts am Donnerstag spontan gesperrt werden. Zwei Fahrspuren werden ausgebessert. Es kommt zu Stau.

Laut Stadtverwaltung hat das Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung im Herkulestunnel (K4) in Neuehrenfeld in der Tunnelröhre in Fahrtrichtung Innenstadt auf zwei Fahrspuren Unebenheiten entdeckt. Die Schäden müssen kurzfristig beseitigt werden, da ansonsten die Möglichkeit besteht, dass sie sich zu einer Gefahrenstelle entwickeln können. Die Fahrbahnschäden befinden sich auf der linken und der mittleren von den drei Fahrspuren.