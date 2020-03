A4 Aachen Richtung Köln : Fahrer von Kleintransporter stirbt bei Unfall

Köln Polizisten, die nach ihrer Nachtschicht auf dem Heimweg waren, versuchten noch, den 45-Jährigen zu reanimieren. Zuvor war der Mann mit seinem Fahrzeug gegen einen Lastwagen geprallt.

Am Montagmorgen gegen sechs Uhr fuhr der 45-Jährige in seinem Lieferwagen auf der A4 hinter der Anschlussstelle Merzenich auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen auf, berichtet die Polizei. Die Ursache sei noch unklar. Nach dem Aufprall geriet der der Lieferwagen auf den zweiten Überholstreifen. Eine von hinten herannahende Ford-Fahrerin (37) prallte daraufhin in das Heck des Kleintransporters.